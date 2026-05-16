Diversas asociaciones defensoras de los animales convocaron a una manifestación en el Obelisco para exigir el endurecimiento de las penas por maltrato animal, luego de que se difundiera un caso que conmocionó a la opinión pública por su nivel de violencia.

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La movilización fue organizada tras conocerse la investigación contra un hombre acusado de estar vinculado a la tortura y muerte de al menos 16 gatos en distintos episodios ocurridos en Buenos Aires. Según denunciaron activistas y abogados vinculados a la causa, los ataques habrían sido cometidos con extrema crueldad, situación que reavivó el reclamo por una actualización de la legislación vigente.

La concentración se realizará este sábado desde las 18 en el microcentro porteño y reunirá a rescatistas, organizaciones animalistas y vecinos que pedirán mayores sanciones para quienes cometan delitos de crueldad contra animales. Entre los principales reclamos aparece la modificación de la Ley 14.346, norma que regula actualmente este tipo de delitos y que, según denuncian los manifestantes, resulta insuficiente frente a hechos de extrema gravedad.

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El abogado Alexis Marrocco, quien interviene en la causa, aseguró que el caso “debe marcar un antes y un después” en la discusión sobre las penas vinculadas al maltrato animal. Además, sostuvo que la normativa actual tiene más de siete décadas y que muchas veces las condenas terminan siendo excarcelables.

La convocatoria se viralizó rápidamente en redes sociales y suma adhesiones de agrupaciones de protección animal de distintos puntos del país. Los organizadores señalaron que la protesta será pacífica y tendrá como objetivo generar conciencia social, además de reclamar medidas judiciales más severas para evitar que este tipo de episodios queden impunes.

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