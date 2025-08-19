Ley de Emergencia en Discapacidad: “Pedimos a los diputados que estén a la altura"
Mañana a las 11:00 familiares, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad se concentrarán frente al Palacio Municipal de Mar del Plata para exigir que los diputados voten a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.
La medida vetada no implica un incremento presupuestario, pero sí determina la continuidad de tratamientos y servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.
La convocatoria fue anunciada por Jesica Machado, quien subrayó que la norma “no es un privilegio ni una ayuda, sino la garantía de derechos ya adquiridos”.
La protesta reunirá a asociaciones civiles, agrupaciones de familias, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales y prestadores de transporte adaptado. “Pedimos a los diputados y diputadas que estén a la altura de las circunstancias”, remarcó Machado en diálogo con El Marplatense.
En Mar del Plata, Lucía Fraternali, referente de Prestadores Unidos con 17 años de trayectoria, ya había alertado sobre la gravedad de la situación “Miles de trabajadores y personas con discapacidad quedan a la deriva. La incertidumbre es enorme y la necesidad de una respuesta legislativa es urgente”.
La concentración busca visibilizar un reclamo que se replica en distintas ciudades de Argentina, en defensa de la atención, la inclusión y los derechos de un sector que advierte que, sin esta ley, su futuro inmediato queda en riesgo.
