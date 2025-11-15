La Casa de Mar del Plata en Buenos Aires abrió la convocatoria para participar en la Feria de las Regiones, que se realizará el próximo 6 de diciembre en los Bosques de Palermo (Infanta Isabel 600), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento se desarrollará entre las 12:00 y las 20:00.

La iniciativa está dirigida a emprendedores, productores, artistas y gastronómicos de Mar del Plata, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos en un stand provisto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La participación está sujeta a selección.

Los interesados en formar parte de esta propuesta deberán enviar su postulación antes del 20 de noviembre al correo electrónico [email protected], incluyendo datos personales, descripción del emprendimiento, fotografías de los productos y cuenta de Instagram.

La Feria de las Regiones representa una oportunidad estratégica para visibilizar el talento local en un espacio de alto tránsito y proyección cultural. Se recuerda que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

