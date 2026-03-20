La medida fue impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que pondrá a consideración de usuarios, empresas y actores del sistema una propuesta de actualización de tarifas vinculadas principalmente al transporte del gas y a cargos asociados. Y fue formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 346/2026, que se publicó este viernes.

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Según se informó, la consulta pública forma parte de los procedimientos exigidos para validar cambios en los cuadros tarifarios, en un contexto en el que el Gobierno busca reordenar el sistema energético y avanzar en la recomposición de ingresos de las empresas del sector sin afectar la prestación del servicio.

La iniciativa incluye la revisión de valores provisorios correspondientes al transporte de gas natural, así como de los denominados cargos fideicomiso, que forman parte del esquema de financiamiento del sistema. Estos componentes serán sometidos a evaluación ciudadana antes de su eventual implementación definitiva.

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El proceso se enmarca en la emergencia energética vigente, prorrogada hasta 2027, que habilita al Poder Ejecutivo a introducir modificaciones regulatorias con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y promover inversiones en infraestructura.

En este contexto, también se contemplan cambios derivados de la reconfiguración del sistema de transporte de gas, que implican la incorporación de costos de obras y activos estratégicos (como gasoductos y capacidad contratada) dentro de los nuevos cuadros tarifarios.

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La convocatoria a consulta pública constituye un paso previo clave para la definición de tarifas de referencia transitorias, en un escenario en el que el Gobierno avanza con la actualización periódica de precios energéticos y la implementación de un esquema de subsidios más focalizado.

De esta manera, el Ejecutivo continúa con el proceso de normalización del sistema tarifario del gas, en línea con su política de reducción de subsidios y adecuación de los precios a los costos reales del servicio.