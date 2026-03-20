El Municipio y el Ministerio de Capital Humano de la Nación abrieron la convocatoria para que clubes, gimnasios y espacios culturales se sumen al Programa Centros de Familia, con el objetivo de ampliar la oferta de actividades para chicos y jóvenes.

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La iniciativa está dirigida a organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas que brinden servicios a la comunidad a través de propuestas culturales, educativas, recreativas o deportivas. Entre los espacios convocados se incluyen clubes de barrio, gimnasios, sociedades de fomento, centros culturales, institutos y academias.

El programa contempla la entrega de vouchers mensuales para que chicos de entre 6 y 17 años puedan costear las cuotas de estas actividades en instituciones adheridas. Los espacios que se incorporen formarán parte de una cartilla destinada a los beneficiarios.

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El sistema de pago se realizará mediante tarjetas entregadas a las familias, que funcionarán exclusivamente dentro de un circuito cerrado, a través de dispositivos posnet habilitados en cada institución. Actualmente, 845 personas ya se encuentran inscriptas y en condiciones de acceder al beneficio.

La convocatoria está orientada a entidades que cuenten con sus registros al día y cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. Las actividades deben ser de carácter extracurricular y estar dirigidas a niños y adolescentes.

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Quienes deseen participar deberán comunicarse vía WhatsApp al 2235 33-4345 y completar un formulario con la documentación requerida, que variará según la constitución jurídica de cada organización. El programa es coordinado por la Secretaría de Niñez de Nación y la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.