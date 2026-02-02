La principal característica de los Smart TV curvos es la sensación envolvente que generan. Su curvatura busca replicar el efecto del cine, haciendo que la imagen se perciba más cercana y profunda, especialmente cuando se mira de frente y a una distancia corta.

Este efecto se aprecia con mayor claridad en pantallas grandes, mientras que en televisores pequeños o ambientes reducidos la diferencia frente a un modelo plano puede ser mínima.

En comparación con los televisores tradicionales, los modelos curvos ofrecen una leve mejora en la percepción del campo visual. Al ver películas, series o videojuegos, los bordes de la imagen parecen integrarse mejor al campo de visión del espectador, lo que aporta una mayor sensación de inmersión, sobre todo en contenidos de alta definición.

Sin embargo, el ángulo de visión es uno de los puntos a considerar. Cuando el televisor se mira desde los costados, pueden aparecer reflejos y distorsiones que afectan la calidad de imagen. Este detalle se nota más cuando varias personas comparten la pantalla desde distintas ubicaciones.

A esto se suman otros factores como los reflejos en ambientes muy iluminados, una instalación en pared más compleja y un precio generalmente más elevado que el de los televisores planos con prestaciones similares. Por eso, el contexto de uso y el espacio disponible resultan claves al momento de decidir.

En livings amplios, con pantallas grandes bien ubicadas, el diseño curvo puede mejorar la experiencia visual y sumar un plus estético. En dormitorios chicos o en espacios donde la televisión se mira desde distintos ángulos, la ventaja de la curvatura pierde relevancia y un televisor plano suele ofrecer mayor versatilidad.