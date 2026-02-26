La huelga, que inicialmente contemplaba paros de tres horas por día para el 26 y 27 de febrero, y que afectaba en la totalidad de la aviación en todos los aeropuertos del país, fue levantada a última hora tras la apertura de “una nueva instancia de diálogo” entre el sindicato y las autoridades aeronáuticas. Según el comunicado oficial del gremio, esta suspensión responde al objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita “dar respuesta al reclamo que venimos llevando adelante”.

A pesar del levantamiento temporal de los paros, ATEPSA confirmó que continuará con las medidas ya notificadas para sábado 28 de febrero, domingo 1° y lunes 2 de marzo, respetando el cronograma original. Por ahora las conversaciones con EANA no llegaron a un entendimiento definitivo, por lo que el sindicato reafirmó la vigencia del plan de lucha.

En los próximos días, las franjas horarias afectadas contemplan interrupciones en los servicios de control aéreo que podrían provocar demoras y reprogramaciones en vuelos comerciales y privados, dado que durante esas horas no se autorizarán despegues ni se recibirán planes de vuelo.

Este tipo de medidas, denominadas por el gremio como “legítima acción sindical”, obedecen a la falta de acuerdo sobre recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Además, al tratarse de servicios esenciales, la normativa vigente establece límites en la modalidad en que pueden llevarse a cabo las huelgas, lo que explica los paros por bloques horarios escalonados y anunciados con antelación.

Si bien las dos primeras jornadas de paro fueron levantadas, la continuidad del plan de lucha para el fin de semana y el inicio de semana próxima mantiene en alerta a las aerolíneas y a los pasajeros. Las empresas del sector ya advertían sobre posibles demoras y reprogramaciones en la operación normal de vuelos, por lo que se recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

