Martín Quintas, entrenador de Atlético Mar del Plata.

Atlético Mar del Plata transita un nuevo año con bases sólidas y una idea clara: sostener un proceso que viene dando resultados y seguir elevando la vara competitiva. En lo que será el tercer ciclo del entrenador Martin Quintas al frente del equipo, el club apuesta nuevamente a la continuidad, el crecimiento interno y la ambición deportiva.

“El balance es muy gratificante. Año tras año fuimos subiendo la vara y hoy seguimos dentro de un proceso que nos encuentra más maduros como cuerpo técnico, como jugadores y como institución”, expresó el DT, remarcando la importancia del trabajo sostenido en el tiempo.

Una de las claves del arranque de temporada fue la conformación temprana del plantel. A diferencia de otros años, el club logró sostener una base de futbolistas que vienen siendo protagonistas y sumar refuerzos de jerarquía, lo que permitió iniciar la pretemporada con el grupo prácticamente completo. “Arrancar con un plantel de 25 o 30 jugadores, nos deja muy tranquilos”, destacó.

El inicio de los trabajos llegó cargado de expectativa, pero también de seriedad. Con varios refuerzos y la continuidad del cuerpo técnico, el entrenador valoró especialmente el aspecto humano: “No sólo son personas capacitadas, sino amigos. En un fútbol como el nuestro, trabajar rodeado de calidad humana es fundamental”.

En cuanto a los objetivos, el mensaje es claro: ratificar lo hecho y volver a competir arriba. Tras haber sido campeón en dos temporadas consecutivas y ganar el torneo Apertura el año pasado, aunque con la espina de la final anual perdida, el “Decano” redobla la apuesta. “Perder una final duele, genera desilusión, pero también nos fortaleció. Jugamos ocho partidos en 20 días y el desgaste fue enorme. Por eso este año queremos ir de nuevo por el título”.

Con 20 temporadas como entrenador, el DT no esquivó la autocrítica ni la mirada realista del fútbol. “He tenido más cachetazos que alegrías, pero estas cosas te dan ganas de seguir. Apostamos a jugadores con buen nivel futbolístico y, sobre todo, grandes personas. Eso es lo que sostiene este proyecto”.

Finalmente, hubo un fuerte respaldo a la liga local, de la cual se considera parte esencial. “Soy fruto de esta liga y siempre la voy a defender. Es una competencia fuerte, con clubes que hacen un esfuerzo enorme para sostenerse en un contexto difícil. Hay mucho para mejorar, pero se construye día a día”.

Con un plantel consolidado, un cuerpo técnico estable y la experiencia como bandera, Atlético Mar del Plata inicia una nueva temporada con la ilusión intacta y la convicción de volver a ser protagonista.