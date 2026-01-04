La Municipalidad informó que el programa Salud en tu barrio funcionará desde este lunes 5 y hasta el viernes 9, de 09:00 a 14:00, en distintos puntos de la ciudad: el CIC Malvinas, Plaza España, Plaza Colón y el playón de la Iglesia Catedral. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Salud, continúa recorriendo los barrios con controles, vacunación y acciones de promoción y prevención, complementando la atención que brindan los Centros de Atención Primaria de la Salud.

El dispositivo del CIC Malvinas (Santa Cruz 8003) ofrecerá vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades y charlas de concientización sobre dengue. El lunes y martes se realizarán controles odontológicos y el viernes, a las 14:00, se dictará una capacitación en RCP con inscripción en la sede.

Además, de lunes a viernes se efectuarán castraciones de animales -con presentación antes de las 08:00- y el jueves se aplicará vacunación antirrábica. Desde la Dirección de Zoonosis recordaron que solo se admitirá un animal por persona para garantizar la accesibilidad del servicio.

El segundo dispositivo funcionará los mismos días en el mismo horario en distintos espacios públicos. El lunes, miércoles y viernes estará en Plaza España, donde se realizarán vacunaciones, testeos, gestión de turnos y charlas sobre tenencia responsable y prevención del dengue. En esas mismas jornadas estará presente el móvil odontológico y el viernes a las 09:00 se llevará adelante una jornada de vacunación antirrábica. El martes, la atención se trasladará al playón de la Iglesia Catedral, manteniendo todas las prestaciones habituales. El jueves, el dispositivo funcionará en Plaza Colón, donde también estará presente el móvil odontológico.

El Consultorio Móvil de Atención Médica, destinado a mayores de 18 años, funcionará de 09:00 a 14:00 el martes 6 en el playón de la Iglesia Catedral, el miércoles 7 en Plaza España y el jueves 8 en Plaza Colón. Para más información, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

