La campaña de vacunación antigripal 2026 avanza en General Pueyrredon con la aplicación de nuevas dosis destinadas a personas mayores de 65 años y al personal de salud. Según informaron desde la Secretaría de Salud, las vacunas fueron enviadas por el Ministerio de Salud de la Provincia y permiten dar continuidad al operativo en el distrito.

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Hasta el fin de semana, la vacunación se llevará adelante en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 1, ubicado en Colón y Salta. Las autoridades indicaron que, a medida que arriben más dosis, se reforzará la campaña extendiéndola al resto de los CAPS para garantizar mayor cobertura territorial.

En una segunda etapa, que será anunciada próximamente, la campaña incluirá a embarazadas, personas con factores de riesgo, niñas y niños de entre 6 y 24 meses, así como también a personal esencial. La iniciativa forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria para los grupos priorizados, y busca reducir el impacto de la gripe antes del invierno, cuando aumenta la circulación viral.

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