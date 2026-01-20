El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó este martes el estado de salud de Bastian, el niño de 8 años que se encuentra internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” desde el pasado 15 de enero, tras resultar gravemente herido en un accidente ocurrido en la ciudad de Pinamar.

De acuerdo al parte médico oficial, el menor permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos. Continúa con respiración asistida y no requiere medicación para el sostén de la presión arterial, mientras sigue bajo estricta supervisión del equipo de salud.

Durante la noche del lunes, Bastian presentó un episodio de fiebre que motivó la realización de estudios complementarios y el inicio de tratamiento antibiótico como medida preventiva.

Asimismo, se informó que el drenaje colocado en la jornada anterior se encuentra funcionando correctamente y permitió evacuar contenido acumulado. El paciente mantiene una respuesta parcial a los estímulos y su evolución es evaluada de manera permanente.

El accidente que derivó en su internación ocurrió el 12 de enero pasado, cuando el menor se vio involucrado en una colisión entre un vehículo tipo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok, hecho que es materia de investigación.

