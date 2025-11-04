La inestabilidad continuará en Mar del Plata durante este martes 4 de noviembre, con una jornada marcada por tormentas, chaparrones y viento del sector este y sureste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C, con un ambiente fresco y húmedo.

Durante la mañana, se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%. En horas de la tarde, continuarán los chaparrones, con similar nivel de probabilidad, mientras que hacia la noche el cielo comenzará a mejorar, quedando parcialmente nublado y con una baja posibilidad de lluvias.

El viento soplará del este y sureste, con velocidades de entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que podría generar momentos de inestabilidad costera.

En resumen, será un día ventoso, fresco y con lluvias intermitentes, ideal para mantener el abrigo a mano y evitar actividades al aire libre durante la mañana y la tarde.

