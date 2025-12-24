El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, estuvo presente en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Fue recibido por las autoridades de la institución, con quienes mantuvo un encuentro en el que se abordaron diversos temas de interés común para los asociados y el Ministerio Público, según se indicó en un comunicado.

En ese sentido, se detalló que “durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales y de continuar trabajando en iniciativas que promuevan la transparencia, la eficiencia y la cercanía de la justicia con la comunidad”.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios reafirma su compromiso de generar espacios de diálogo y cooperación que contribuyan al desarrollo de una justicia más abierta y participativa”, finalizó el texto.

