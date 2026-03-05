Una mujer de 39 años fue imputada hoy por estafa tras consumir en un local del barrio San Juan por una suma superior a los 63.000 pesos, pero querer irse sin pagar. Junto a la estafadora estaba un hombre, que logró fugarse.

Ads

El procedimiento fue realizado por personal de Prefectura Naval Argentina en un local de Moreno 3672, luego de que la comerciante alertara que una clienta no podía abonar el consumo realizado en el local.

Según informaron fuentes del caso, la mujer ingresó al comercio junto a un hombre que no fue identificado y ambos realizaron consumos por un monto total de $63.500.

Ads

Puede interesarte

Al momento de pagar, la imputada manifestó a la comerciante que no contaba con dinero para abonar la cuenta, mientras que el hombre que la acompañaba se dio a la fuga del lugar.

Ante la situación, la damnificada retuvo a la mujer y aportó el ticket correspondiente al consumo efectuado hasta la llegada del personal de Prefectura.

Ads

La sospechosa fue identificada y puesta a disposición de la Justicia. Por disposición del fiscal David Bruna se iniciaron actuaciones por el delito de estafa, aunque se dispuso su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.