El Foro de la Construcción llevó adelante este martes su segundo encuentro de trabajo en la sede de la Cámara de Constructores – Delegación Mar del Plata (Catamarca 2474). La jornada fue coordinada por el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 y reunió a representantes de entidades profesionales y empresarias del sector, con el propósito de avanzar en acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la situación de la construcción en el partido de General Pueyrredon.

Participaron del encuentro delegados del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Agrimensores, Centro de Constructores, UOCRA, Cámara de Constructores, Colegio de Escribanos y del propio Colegio de Técnicos. Durante la reunión se consolidó la mesa de trabajo interinstitucional y se definieron líneas de acción a mediano y largo plazo, con especial atención en el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas y la creciente proliferación de obras clandestinas en el distrito.

En el marco del encuentro, el Foro recibió la visita del concejal Guido García y su equipo, quienes presentaron el proyecto de ordenanza para implementar un sistema de regulación simplificada. La iniciativa busca agilizar los trámites vinculados a operaciones inmobiliarias en casos donde existan diferencias entre los metros construidos declarados y los reales.

Los representantes de las entidades participantes realizaron aportes técnicos al proyecto y coincidieron en la importancia de “establecer plazos claros de regularización y garantizar la intervención obligatoria de profesionales matriculados en el proceso”, según expresaron desde los colegios. Asimismo, se acordó mantener el diálogo abierto para ajustar aspectos técnicos sin alterar el espíritu de la propuesta.

El Foro de la Construcción continuará desarrollando reuniones periódicas con el objetivo de fortalecer la articulación entre instituciones y promover mejoras sostenidas en la actividad del sector, en beneficio tanto de los profesionales como de la comunidad de General Pueyrredon.

