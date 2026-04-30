El sector de la construcción en Mar del Plata atraviesa un momento crítico y desde las entidades que lo integran encendieron una señal de alarma por la caída de la actividad, la falta de obra pública y la paralización de proyectos privados.

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Así lo expresó Diego Haag, presidente del Colegio de Técnicos y coordinador del Foro de la Construcción local, quien describió un escenario “bastante preocupante” tanto por la falta de inversiones como por las dificultades estructurales que impiden reactivar el sector.

“Hay un montón de proyectos aprobados que no se pueden arrancar, muy poca obra pública, casi nula a nivel nacional, provincial y municipal, y eso genera una situación compleja”, explicó en diálogo con el programa “Modo Regreso” que se transmite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

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Según Haag, la combinación de altos costos, especialmente en dólares, y la incertidumbre económica desalientan a los desarrolladores. “Hoy construir implica valores que después no se pueden trasladar al mercado, entonces los proyectos quedan frenados”, señaló.

A esto se suma un conflicto administrativo que afecta particularmente a las urbanizaciones cerradas. Desde 2021, modificaciones normativas impulsadas por el municipio no han sido convalidadas por la Provincia, lo que impide avanzar con emprendimientos ya aprobados. “Eso traba directamente el desarrollo de nuevas obras”, indicó.

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El impacto ya se siente en el empleo. Desde el Foro de la Construcción advirtieron sobre la caída del trabajo en el sector, con menos actividad tanto en el empleo formal como informal. A nivel nacional, estiman que se perdieron alrededor de 76 mil puestos vinculados a la construcción.

Los indicadores locales también reflejan la retracción. Desde el Colegio de Técnicos señalaron que en el último año cayó un 20% el ingreso de expedientes de obra nueva, una tendencia que se arrastra desde 2024.

Frente a este panorama, desde el sector impulsan una serie de propuestas para revertir la situación. Entre ellas, el acceso a líneas de crédito para desarrolladores, incentivos fiscales y la resolución de los conflictos normativos que hoy bloquean inversiones.

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“Tratamos de no quedarnos solo en el diagnóstico negativo, sino también aportar ideas. Necesitamos herramientas concretas para que la actividad se reactive”, sostuvo Hack.

Finalmente, remarcó la importancia de la construcción como motor económico y advirtió sobre las consecuencias del parate: “Sin obra, se resiente el empleo, la inversión y buena parte de la economía local”.

Aunque el panorama es incierto, desde el sector mantienen expectativas de que se generen instancias de diálogo con los distintos niveles del Estado para encontrar soluciones que permitan reactivar una actividad clave para la ciudad.