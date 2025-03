El Concejo Deliberante aprobó la construcción de una torre de 35 pisos en la zona de Playa Grande, un proyecto presentado por la empresa Paisajes Urbanos MDP, que prevé la edificación de dos grandes obras. Sin embargo, la propuesta generó rechazo entre vecinos y expertos debido a que excede las normativas locales y compromete inmuebles de valor patrimonial, como el Chalet de María Frers de Mahn y otras obras del ingeniero Alula Baldassarini.

En respuesta a la controversia, se planteó que los fondos recaudados por la obra sean destinados a la recuperación de la Rambla Casino, ubicada en jurisdicción de la Provincia. A pesar de esta propuesta, los cambios que el proyecto podría generar en el barrio, tanto visuales como climáticos, continúan siendo motivo de preocupación, particularmente entre los vecinos y el Colegio de Martilleros, quienes manifestaron su rotundo rechazo.

Sobre esto, César Ventimiglia, presidente de la Asociación Civil Mirada Ciudadana, dialogó con El Marplatense y expresó: "La Ordenanza ya fue aprobada, promulgada en menos de 30 días, batió récord. Este se trata de un proyecto del Intendente que fue beneficiado por la mayoría propia, en muy corto tiempo, sin consultar a los vecinos, sin tener en cuenta el impacto ambiental, la cantidad de transgresiones a la normativa vigente, tanto Municipal como Provincial y Nacional, es incalculable. En un lugar justo en el borde de la calle Falucho, comienza esta zona residencial y la que autoriza menos metros y que protege más el patio cultural, posee mucho verde y tejas rojas".

Puede interesarte

Asimismo agregó que "ese es el espíritu de la zona pero no se escuchó a los vecinos. Lo aprobaron con una mayoría transitoria, con dos años de mandato para construcciones que modificarán el paisaje urbanístico. Es la gota que colmó el vaso. Ya hemos visto otras torres, pero en este caso, quienes viven en esa zona se sintieron muy tocados cuando hicieron los primeros estudios sobre el cono de sombra que se proyectará hacia el Este y hacia el Oeste, a más o menos 350 metros. Los tubos de viento que se van a generar, van a cambiar el clima de la zona".

Además, el presidente de Mirada Ciudadana expresó su preocupación sobre el impacto económico y la falta de transparencia en el proceso: "Nosotros no estamos en contra de los negocios con los privados, pero en este caso, se le está dando un beneficio muy grande. Apoyamos a los inversores, pero no nos gusta el rol que está tomando el Estado. No puede ser que una inversión de unos 40 millones de dólares, que se venderá al precio de 5 mil dólares por metro cuadrado en la zona más cara de la ciudad, genere 60 millones y pase desapercibida. Nos preocupa".

Finalmente, Ventimiglia cuestionó la falta de acceso a la información pública: "Es un cheque en blanco porque nosotros, para acceder tuvimos que hacer un trámite que demoró dos meses, pese a que existe una Ordenanza que obliga al Municipio a entregarle a cualquier vecino en menor tiempo lo que solicite. Primero nos dijeron que no podían darla porque contiene datos confidenciales, los cuales no nos interesan, sino el proyecto en sí".