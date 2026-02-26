En declaraciones a El Marplatense, la abogada Victoria Loisi, representante de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, confirmó que los consorcios de edificios volverán a gestionar una prórroga para completar la adecuación de ascensores a la normativa vigente dispuesta por las autoridades locales.

La letrada explicó que todavía existe un número significativo de inmuebles que no se han ajustado a los requerimientos técnicos y de seguridad. Según indicó, se estima que alrededor del 50% de los edificios aún no finalizó el proceso de modernización. En muchos casos, señaló, la demora responde a cuestiones operativas con las empresas de mantenimiento, como la dificultad para conseguir determinados repuestos.

Sin embargo, también reconoció que el factor económico pesa en la postergación. “Hay consorcios que no han logrado reunir los fondos necesarios para afrontar estos trabajos”, sostuvo. En otros casos, añadió, los recursos disponibles debieron destinarse a urgencias edilicias o problemas estructurales, lo que fue desplazando en el tiempo el cumplimiento de la norma.

Loisi remarcó que la adecuación no debe interpretarse solo como una exigencia administrativa. “No se trata únicamente de cumplir con un trámite burocrático, sino de garantizar condiciones de seguridad adecuadas. Si ocurre un accidente, el consorcio es responsable”, advirtió. Además, recordó que las aseguradoras suelen exigir el cumplimiento estricto de la normativa para brindar cobertura, lo que podría generar conflictos adicionales ante un eventual siniestro.

Finalmente, recomendó que aquellas administraciones que todavía no avanzaron con la actualización convoquen a una asamblea de propietarios para abordar el tema de manera urgente y evaluar la posibilidad de establecer una expensa extraordinaria que permita reunir los recursos necesarios y evitar tanto sanciones como riesgos mayores.

