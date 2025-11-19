La situación educativa local atraviesa días de tensión: mientras avanzan las obras para normalizar el funcionamiento de la Escuela Nº21 tras los incidentes recientes, la decisión del Municipio de descontar la jornada a docentes que participaron de una marcha abrió un nuevo frente de discusión sobre derechos laborales, responsabilidades y límites de la protesta en el ámbito escolar.

La presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, confirmó que las tareas de reparación ya están en marcha y que el organismo trabaja para que la actividad retorne a la normalidad lo antes posible. “Jefatura Distrital maneja el tema del regreso a clases y todo lo vinculado a lo sucedido. Nosotros estamos terminando de reparar los daños para que todo continúe su curso”, explicó en dialogo con El Marplatense.

Consultada sobre la decisión del Municipio de descontar el día laboral a los docentes que participaron de la marcha, Lence expresó una postura personal, diferenciando su mirada de la institución: “Yo estoy a favor de las manifestaciones colectivas y de que la gente exprese lo que desee expresar. Pero también creo que esas cosas deben responder al sentido común. Si un trabajador concurre a manifestarse y, para eso, no asiste a su lugar de trabajo, se le debe descontar el día. En todos los casos y en todas las circunstancias”.

Hacia el final del ciclo lectivo, Lence trazó un balance marcado por desafíos y dificultades. “Estoy haciendo el balance de mi gestión más que del año. Y el balance es duro. Fue duro. Será duro”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que la convicción de seguir trabajando por la educación permanece intacta: “Uno sigue creyendo que hay que seguir peleando. Que la educación es la única manera de modificar algo en este país. Con lo cual hay que mantener la esperanza y articular el diálogo en aquellos lugares donde no parece entrar la luz”.

