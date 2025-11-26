El Consejo de Mayo volvió a reunirse este miércoles en Casa Rosada en un encuentro clave para terminar de definir el borrador de la reforma laboral que el Gobierno busca presentar durante las sesiones extraordinarias. Fue la primera reunión encabezada por Manuel Adorni en su nuevo rol de jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos.

Ads

El cuerpo, integrado por representantes del Ejecutivo, el Congreso, las provincias, la UIA y la UOCRA, mantuvo un encuentro bajo fuerte hermetismo. Según trascendió, el objetivo central fue ajustar el documento legislativo que se enviará al Congreso el próximo 15 de diciembre, tal como marca el cronograma oficial.

Si bien el Consejo había prometido que los borradores finales estarían listos a comienzos de semana, el envío se demoró y recién en las últimas horas comenzó a circular el texto preliminar entre los consejeros. En paralelo, el Gobierno insiste en que busca consensos mínimos para que la reforma llegue al Congreso con acuerdos previos.

Ads

Puede interesarte

Fuentes vinculadas a la negociación indicaron que la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, dos puntos incluidos en el Pacto de Mayo original, no se discutieron y podrían quedar para una instancia posterior.

En la reunión participaron Federico Sturzenegger en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador Alfredo Cornejo por las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; Gerardo Martínez por el sector sindical y Martín Rappallini en nombre del empresariado. La coordinación del encuentro quedó a cargo de Manuel Adorni, que debutó al frente del Consejo.

Ads

Puede interesarte

Mientras tanto, Casa Rosada trabaja contrarreloj para cumplir con los plazos de diciembre, que incluyen el tratamiento del Presupuesto 2026, el avance de la Ley de Glaciares, clave para ampliar áreas habilitadas de explotación, y la presentación definitiva de la reforma laboral, aún sujeta a acuerdos con gobernadores y bloques legislativos. Según fuentes oficiales, el segundo paquete de reformas, que abarca cambios penales, impositivos y modificaciones en el Código Penal, quedaría para febrero.

Fuente: Infobae