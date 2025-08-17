Del lunes 18 al sábado 23 la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad llevará a cabo una campaña de castración gratuita para perros y gatos mediante quirófanos móviles en diversos puntos de la ciudad, como Belisario Roldán, el Estadio Minella, el Parque Camet, Florencio Sánchez, el Centro Cultural de Batán y la sede de Zoonosis. También se ofrecerá vacunación antirrábica en distintos barrios.

Ads

La campaña de castración se realizará por demanda espontánea, sin turno previo, admitiendo un animal por persona para garantizar accesibilidad. Del lunes 18 al viernes 22 una unidad estará en la sociedad de fomento Belisario Roldán (Rawson 7750) y en el estadio José María Minella, (avenida De las Olimpíadas y Ortiz de Zárate), con atención antes de las 08:00.

El lunes, un quirófano móvil atenderá en el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán 5400), con horario de presentación antes de las 08:00, mientras que del martes al viernes la campaña continuará en la sociedad de fomento Florencio Sánchez (Dellepiane 2431), con el mismo horario.

Ads

Puede interesarte

Además, en la sede de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), las esterilizaciones se realizarán de lunes a viernes antes de las 10:00. El sábado, una unidad estará en el Centro Cultural de Batán (Calle 128 entre colectora y 143), priorizando a vecinos de Batán y zonas aledañas. Se solicita asistir con DNI antes de las 08:00.

Por su parte, la vacunación antirrábica, dirigida a perros y gatos mayores de 3 meses, se llevará a cabo de lunes a viernes de 09:30 a 12:30. El cronograma es el siguiente: lunes en la sociedad de fomento Faro Norte (Sánchez de Bustamante 3460), martes en Alfar (Luis Franco 750), miércoles en Punta Mogotes (Lebensohn 2250), jueves en Autódromo (Rosales 12.086) y viernes en el Club Deportivo Al Ver Verás (Tetamanti 3324). No se vacunarán hembras preñadas, en lactancia, ni animales enfermos o convalecientes.

Ads

Para conocer los requisitos completos y más información se recomienda visitar la web oficial visite www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.