La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad continúa recorriendo los barrios de Mar del Plata y Batán con los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos. Las intervenciones se realizan sin turno previo, por orden de llegada, y se complementan con charlas sobre tenencia responsable.

Durante la próxima semana, del martes 11 al viernes 14 los dispositivos estarán disponibles en sociedad de fomento barrio Santa Rosa de Lima (Ciudad de Rosario 2468); estacionamiento del Estadio Minella (entrada por De las Olimpíadas y Ortiz de Zárate); sociedad de fomento El Progreso (Tripulantes del Fournier 5540) y la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani).

Por su parte, el sábado 15 las castraciones se realizarán en la asociación de fomento Faro Norte (Sánchez de Bustamante 3460) y en la asociación vecinal San Jacinto (Calle 2 BIS entre 431 y 433). Los coordinadores confiaron que se prioriza a vecinos del barrio, con DNI en mano.

Todas las castraciones comienzan antes de las 08:00 (excepto en la sede de Zoonosis, que inicia antes de las 10:00). Se admitirá un animal por persona y se realizarán hasta 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y recomendaciones previas, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

