La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad confirmó la ubicación de quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos en diversos barrios de Mar del Plata durante esta semana. El servicio incluirá charlas previas sobre tenencia responsable de mascotas y se realizará por orden de llegada, sin necesidad de turno previo, priorizando un animal por persona y limitando a 15 intervenciones por sede para garantizar accesibilidad.

Del lunes 20 hasta el viernes 24, una unidad operará en la sociedad de fomento Las Heras (Heguilor 2745). Los vecinos deberán presentarse antes de las 08:00 con su DNI en mano.

En la misma semana, otra unidad funcionará en el Estadio José María Minella (con ingreso por el estacionamiento en avenida De las Olimpíadas y Ortiz de Zárate). El acceso estará disponible de miércoles a viernes, también antes de las 08:00.

Este lunes, además, el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán al 5400) atenderá con llegada antes de las 08:00. Posteriormente, del martes 21 al viernes 24, el servicio se trasladará al CIC El Martillo (Coronel Vidal 2665), bajo el mismo horario de presentación.

Adicionalmente, las esterilizaciones en la sede central de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) se efectuarán de lunes a viernes antes de las 10:00.

Finalmente, el sábado 25 habrá dos unidades disponibles: una en la asociación vecinal de fomento San Jacinto (Calle 2 BIS entre 431 y 433), y otra en el Centro Cultural de Batán (Calle 128 entre colectora y 143). Ambas operarán antes de las 08:00, priorizando residentes de Batán y zonas aledañas.

Para conocer los requisitos específicos de las castraciones, los interesados pueden consultar el sitio web oficial en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.