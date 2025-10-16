El dirigente Hernán Damiani, reconocido referente de la Unión Cívica Radical de Misiones y actual candidato a diputado nacional suplente, murió este miércoles tras sufrir una descompensación en pleno debate en un canal de streaming. Tenía 65 años y una extensa trayectoria política en la provincia.

El episodio ocurrió mientras participaba del programa “Dólar Blue”, transmitido por La Casa del Streaming, donde compartía panel con el coordinador regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, y otros invitados.

Según informaron los medios locales, Damiani sufrió un infarto fulminante y fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, donde los médicos constataron su fallecimiento.

El conductor del ciclo, Lucas Doroñuk, pidió públicamente que no se difundan las imágenes del momento en que el político se descompensó. “Por respeto a la familia, solicitamos que no se reproduzcan los videos. Quienes quieran elevar una oración, serán bienvenidos”, expresó en un comunicado.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lamentó la noticia y envió sus condolencias: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia”.

A lo largo de su carrera, Damiani se desempeñó como diputado provincial y nacional, concejal de Posadas y presidente del comité provincial de la UCR. También integró la Convención Constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de Posadas, donde dejó una fuerte impronta institucional.

Su postulación formaba parte de la lista radical encabezada por Gustavo González, que competirá en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras su muerte, el espacio analiza los pasos a seguir para cubrir la vacante en la nómina.

