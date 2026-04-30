Conmoción en Mercedes: murió una adolescente y detuvieron a su padrastro
La víctima de 14 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego dentro de una vivienda de la ciudad bonaerense de Mercedes, en un hecho que es investigado por la Justicia y que generó fuerte impacto en la comunidad local.
El episodio ocurrió en la noche del martes en una vivienda ubicada sobre la calle 13, a pocos metros de la calle 52. Por causas que aún no fueron establecidas, la víctima sufrió una herida de bala que le provocó la muerte en el lugar, según confirmaron fuentes médicas.
Tras el hecho, la Policía detuvo a Tomás Palacios, padrastro de la menor, quien se encontraba en la vivienda al momento del disparo. En el domicilio también estaban la madre de la adolescente junto a dos menores.
Los investigadores trabajan ahora para determinar cómo se produjo el disparo y si se trató de un hecho accidental o de una acción intencional. La mecánica del episodio aún no fue esclarecida y será clave el resultado de los peritajes realizados por Policía Científica.
En la escena intervinieron efectivos policiales y peritos, quienes relevaron pruebas para reconstruir lo ocurrido. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá definir la situación procesal del detenido en base a los avances de la investigación.
Fuente: Agencia DIB
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