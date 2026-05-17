El hecho ocurrió en la estación de Lomas de Zamora. (Foto: gentileza El Diario Sur)

Una pareja murió este sábado tras ser atropellada por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora y la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

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El hecho sucedió durante la mañana, cuando el tren circulaba en dirección a Alejandro Korn. La situación generó demoras y cancelaciones parciales en distintos ramales mientras trabajaban los equipos de emergencia.

De acuerdo a los primeros testimonios recolectados en el lugar, los jóvenes habrían mantenido una discusión cerca de las vías antes de la llegada de la formación.

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Según relataron vendedores ambulantes y personas presentes en la estación, la mujer se habría arrojado sobre las vías y el hombre intentó rescatarla segundos antes del impacto.

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En un primer momento, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la principal hipótesis apuntaba a un posible suicidio. Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron otras versiones y la causa continúa bajo análisis.

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Algunos testigos sostuvieron también que la pareja podría haber intentado cruzar las vías cuando se acercaba el tren y no logró subir al andén a tiempo, aunque esta línea perdió fuerza durante la investigación preliminar.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, Bomberos y personal ferroviario, que realizaron las tareas de rescate y peritajes correspondientes.

Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las víctimas y la Justicia busca determinar cómo ocurrió el episodio.

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Fuente: TN