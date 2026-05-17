Conmoción en Lomas de Zamora: una pareja murió atropellada por el tren Roca
El hecho ocurrió este sábado por la mañana a la altura de la calle Boedo. Investigan si hubo una discusión previa antes del impacto.
Una pareja murió este sábado tras ser atropellada por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora y la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
El hecho sucedió durante la mañana, cuando el tren circulaba en dirección a Alejandro Korn. La situación generó demoras y cancelaciones parciales en distintos ramales mientras trabajaban los equipos de emergencia.
De acuerdo a los primeros testimonios recolectados en el lugar, los jóvenes habrían mantenido una discusión cerca de las vías antes de la llegada de la formación.
Según relataron vendedores ambulantes y personas presentes en la estación, la mujer se habría arrojado sobre las vías y el hombre intentó rescatarla segundos antes del impacto.
En un primer momento, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la principal hipótesis apuntaba a un posible suicidio. Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron otras versiones y la causa continúa bajo análisis.
Algunos testigos sostuvieron también que la pareja podría haber intentado cruzar las vías cuando se acercaba el tren y no logró subir al andén a tiempo, aunque esta línea perdió fuerza durante la investigación preliminar.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, Bomberos y personal ferroviario, que realizaron las tareas de rescate y peritajes correspondientes.
Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las víctimas y la Justicia busca determinar cómo ocurrió el episodio.
Fuente: TN
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