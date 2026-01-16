Un joven de 18 años murió ahogado en una pileta pública de Villa Albertina, en el partido de Lomas de Zamora. El hecho se registró cerca de las 10:45 en un predio ubicado en la zona de Homero entre Bayona y Eibar, y generó una fuerte conmoción entre los presentes.

Según informaron fuentes policiales, el joven se encontraba dentro de la pileta cuando comenzó a convulsionar. Los guardavidas actuaron de inmediato, lograron sacarlo del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaban asistencia médica.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal continuó con los intentos de reanimación, pero confirmó el fallecimiento por ahogamiento en el lugar.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial local dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”. En tanto, Policía Científica realizó las pericias en el predio y tomó declaración a los guardavidas y a familiares de la víctima para avanzar con la investigación.

Finalizadas las tareas, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia, que permitirá determinar con precisión las circunstancias del deceso.

Fuente: TN