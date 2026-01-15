Una profunda conmoción atraviesa a La Plata luego de que una mujer y dos nenas murieran tras el incendio de una vivienda en la localidad de Los Hornos. El hecho se registró este miércoles por la noche, pasadas las 20, en una casa ubicada sobre calle 57 entre 152 y 153, donde las llamas avanzaron con rapidez y no dieron margen para el rescate.

La emergencia fue alertada por una adolescente de 17 años, quien llamó desesperada a la policía al ver su casa envuelta en fuego. En pocos minutos arribaron al lugar bomberos, personal policial, la Guardia Urbana y médicos del SAME, pero al llegar el incendio ya había tomado casi toda la edificación y una densa columna de humo impedía el ingreso.

Pese al rápido y coordinado operativo, el resultado fue devastador. Los equipos de emergencia lograron sacar del interior de la vivienda a las tres víctimas sin vida, quienes quedaron atrapadas por el avance de las llamas y la inhalación de humo. Las personas fallecidas fueron identificadas como Celeste Villalba, de 27 años, y las nenas Pilar, de 7, y Aitana, de 4.

Vecinos del barrio relataron momentos de extrema tensión y destacaron el esfuerzo de los bomberos, que trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara a casas linderas. Sin embargo, nada pudo evitar el peor desenlace.

La hipótesis sobre la tragedia

Según los primeros datos reunidos por los investigadores, el incendio habría comenzado de manera accidental. Familiares de las víctimas indicaron que un nene de tres años estaba jugando con un encendedor en uno de los dormitorios y habría prendido fuego prendas que se encontraban sobre la cama.

Las llamas se extendieron rápidamente al colchón y, en cuestión de minutos, el interior de la vivienda se convirtió en una trampa mortal. Peritos trabajaron durante la noche para determinar con precisión las causas del siniestro, aunque por el momento no trascendieron los resultados finales.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó en manos de la Fiscalía Nº 16, que continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido.

