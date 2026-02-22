El mundo del deporte estadounidense se encuentra en shock tras confirmarse el fallecimiento de Rondale Moore, figura de los Minnesota Vikings. El joven deportista fue hallado sin vida este domingo en su vivienda, en un hecho que generó una ola de mensajes de dolor por parte de la liga y sus compañeros de equipo.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el cuerpo de Moore presentaba una herida de bala. Si bien la investigación sigue su curso para determinar las circunstancias exactas de la muerte, las autoridades pusieron el foco en la salud mental del jugador.

Días antes del trágico desenlace, Moore había publicado mensajes sugestivos en sus redes sociales donde mencionaba no sentirse mejor a pesar de haber intentado "arreglar" cuestiones personales durante los últimos ocho meses. Cabe destacar que el deportista venía atravesando un período difícil debido a una serie de lesiones que lo mantenían fuera de las canchas.

Desde la NFL emitieron un comunicado oficial expresando su "profunda tristeza" por la partida repentina del receptor. Por su parte, Kevin O’Connell, entrenador de los Vikings, se mostró devastado: "Era un joven humilde y respetuoso. Estamos desconsolados".

La franquicia de Minnesota y la cuenta oficial de la liga recordaron el talento y la resiliencia del jugador, enviando condolencias a su familia en este difícil momento.

Fuente: TN