Un grave episodio de violencia entre menores generó conmoción en España, luego de que un niño de 12 años fuera acusado de retener, torturar y provocar quemaduras a un compañero de clase. El ataque fue denunciado por la familia de la víctima, un nene de 11 años, quien relató lo sucedido tras lograr escapar y regresar a su casa con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

Según trascendió, el hecho ocurrió el sábado pasado en la localidad de Los Barrios. De acuerdo al testimonio de los padres del menor agredido, el acusado lo invitó a su casa a jugar videojuegos, asegurándole que sus padres no se encontraban en el domicilio. Una vez allí, comenzó lo que la familia describió como una verdadera pesadilla.

Siempre según la denuncia, el niño fue retenido contra su voluntad durante varias horas, obligado a desnudarse y sometido a distintos actos de tortura. Entre las agresiones, el atacante habría calentado un cuchillo con un encendedor y lo apoyó sobre el cuerpo de la víctima, provocándole quemaduras en los pies, glúteos y genitales.

Además, el padre del menor atacado denunció que el agresor utilizó un aerosol junto a un encendedor para generar un efecto similar al de un lanzallamas, aumentando la gravedad de las lesiones sufridas.

El niño logró escapar cuando su agresor le permitió salir a la calle con la excusa de mojar a otros chicos que pasaban por la vereda. Al llegar a su casa, contó lo ocurrido a sus padres, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro de salud y luego radicaron la denuncia ante las autoridades.

La investigación quedó a cargo de la Guardia Civil, que confirmó la apertura de actuaciones judiciales. En tanto, la familia de la víctima informó que el menor recibe atención médica y acompañamiento psicológico, y reclamó medidas de protección y justicia mientras avanza la causa.

Fuente: TN