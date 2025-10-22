Un trágico episodio sacudió este fin de semana a la comuna de La Reina, en Santiago de Chile. Un hombre de 62 años fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17. La Fiscalía Oriente confirmó que la principal hipótesis apunta a un doble filicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 19:20 en una vivienda ubicada sobre la calle La Cañada. Según informó el medio Bio Bio Chile, los cuerpos fueron encontrados por un familiar que vive en el mismo terreno, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

“Hay tres casas al interior del terreno, y uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentra fallecidos al padre y a los menores de edad”, explicó el fiscal Francisco Lanas Madrid.

El funcionario judicial agregó que “la información preliminar que tenemos es que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto (…) La persona fallecida es el padre de los dos menores que se encontraron fallecidos en el lugar”.

Quién era el padre de los gemelos

El hombre fue identificado como Eduardo Cruz Coke Japke, un reconocido camarógrafo y director de fotografía que colaboró durante varios años con la Fundación Teletón.

Eduardo Cruz Coke Japke era camarógrafo y director de fotografía. (Foto: Instagram @eccj)

La organización emitió un comunicado en el que expresó su pesar y recordó su trayectoria: “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”.

Los hijos de Cruz Coke, identificados con las iniciales F.R.CC.G y E.A.CC.G, figuraban en el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según publicó Emol.

La investigación

El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana, aseguró que hasta el momento “la evidencia inicial descartó la participación de terceros” y añadió: “Podríamos descartar la hipótesis de un robo debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa”.

Por ahora, las diligencias del Servicio Médico Legal y de la PDI continúan para esclarecer los motivos detrás de este dramático hecho que conmociona a Chile.

Fuente: TN