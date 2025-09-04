Una mujer de 85 años denunció que fue golpeada salvajemente por su nieto en una vivienda de Berisso. El dramático episodio ocurrió el miércoles en una casa ubicada en la calle 171, entre 37 y 38, y terminó con el joven detenido.

Según informaron fuentes policiales, la propia víctima llamó a la línea de emergencias para pedir ayuda tras la agresión. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer presentaba lesiones visibles en brazos y piernas.

El acusado ya no estaba en la vivienda, pero minutos más tarde fue localizado y arrestado por la Policía. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, que caratuló la causa como “lesiones agravadas en contexto familiar” y ordenó una serie de medidas para reunir pruebas.

La víctima fue asistida por personal médico y se espera el resultado de los estudios de reconocimiento legal para determinar la gravedad de las heridas. En tanto, el nieto permanece detenido y a disposición de la Justicia.

El violento ataque generó conmoción en el barrio y abrió una investigación judicial que buscará esclarecer los motivos de la agresión.

Fuente: TN