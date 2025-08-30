Con una visita e intervención de pañuelos en el espacio, conmemorarán hoy a las 14:00 el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en el Faro de la Memoria, ubicado en la avenida De los Trabajadores al 5.700.

Ads

Según informaron desde el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, “esta fecha busca fortalecer la conciencia mundial sobre la persistencia de la desaparición forzada, catalogada como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU”.

De esta manera, remarcaron que honrarán a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y que reafirmarán colectivamente el lema “Nunca más”.

Ads

Puede interesarte

En el encuentro, de acuerdo al comunicado, habrá micrófono abierto para quienes quieran compartir unas palabras, un poema, o testimonios sobre desaparecidos, mientras a la par preparan pañuelos con frases para colocar en el predio.

“Vení en familia, podés traer mate, algo rico para compartir o lo que consideres que pueda ser útil para la intervención de pañuelos colectiva”, concluyó la invitación.

Ads