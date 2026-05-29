Además, el cuadro dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en semifinales de la Sudamericana.

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Libertadores: Rosario Central y Di María, ante un duro desafío

En la Copa Libertadores, uno de los cruces más atractivos tendrá como protagonista a Rosario Central, que con Ángel Di María como bandera recibirá a Corinthians en el Gigante de Arroyito y definirá la serie en Brasil.

Por su parte, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Universidad Católica, con revancha en territorio chileno.

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Otro de los argentinos que tendrá acción será Independiente Rivadavia, que volverá a verse las caras con Fluminense. El conjunto mendocino buscará repetir lo hecho en la fase de grupos, donde consiguió una histórica victoria en Brasil y luego igualó en Mendoza.

En tanto, Platense jugará ante Coquimbo Unido. La ida será en Vicente López y la revancha en Chile.

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Sudamericana: posible Superclásico en semifinales

La Copa Sudamericana también dejó un cuadro cargado de expectativa para los equipos argentinos. Boca Juniors deberá superar primero a O'Higgins en los playoffs. Si logra avanzar, en octavos lo esperará Recoleta.

En cuartos de final, el Xeneize podría cruzarse con Bolívar, Grêmio o São Paulo. Y en semifinales aparece la gran posibilidad de un cruce frente a River Plate.

Claro que el Millonario también tendrá un camino complejo: en octavos enfrentaría al ganador del playoff entre Independiente Santa Fe y Caracas FC, mientras que en cuartos podría medirse con Independiente Medellín, Vasco da Gama u Olimpia.

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Por el otro lado del cuadro, Tigre deberá eliminar a Nacional para avanzar a octavos, donde aguarda Montevideo City Torque.

Además, Lanús tendrá que superar a Cienciano y luego enfrentaría a Botafogo en octavos.