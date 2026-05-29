Conmebol definió los cruces: Boca y River podrían enfrentarse en semifinales de la Sudamericana
La CONMEBOL realizó este viernes el sorteo de las fases finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, donde los equipos argentinos ya conocen el camino que deberán recorrer en busca de la gloria continental.
Además, el cuadro dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en semifinales de la Sudamericana.
Libertadores: Rosario Central y Di María, ante un duro desafío
En la Copa Libertadores, uno de los cruces más atractivos tendrá como protagonista a Rosario Central, que con Ángel Di María como bandera recibirá a Corinthians en el Gigante de Arroyito y definirá la serie en Brasil.
Por su parte, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Universidad Católica, con revancha en territorio chileno.
Otro de los argentinos que tendrá acción será Independiente Rivadavia, que volverá a verse las caras con Fluminense. El conjunto mendocino buscará repetir lo hecho en la fase de grupos, donde consiguió una histórica victoria en Brasil y luego igualó en Mendoza.
En tanto, Platense jugará ante Coquimbo Unido. La ida será en Vicente López y la revancha en Chile.
Sudamericana: posible Superclásico en semifinales
La Copa Sudamericana también dejó un cuadro cargado de expectativa para los equipos argentinos. Boca Juniors deberá superar primero a O'Higgins en los playoffs. Si logra avanzar, en octavos lo esperará Recoleta.
En cuartos de final, el Xeneize podría cruzarse con Bolívar, Grêmio o São Paulo. Y en semifinales aparece la gran posibilidad de un cruce frente a River Plate.
Claro que el Millonario también tendrá un camino complejo: en octavos enfrentaría al ganador del playoff entre Independiente Santa Fe y Caracas FC, mientras que en cuartos podría medirse con Independiente Medellín, Vasco da Gama u Olimpia.
Por el otro lado del cuadro, Tigre deberá eliminar a Nacional para avanzar a octavos, donde aguarda Montevideo City Torque.
Además, Lanús tendrá que superar a Cienciano y luego enfrentaría a Botafogo en octavos.
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