La CONMEBOL oficializó un nuevo aumento en los premios económicos para las competencias internacionales de 2026, consolidando el crecimiento sostenido tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

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En el caso de la Libertadores, el campeón pasará a embolsar USD 25.000.000, superando los 24 millones de la edición anterior y convirtiendo nuevamente a la final en el partido mejor pago del mundo. Además, la bolsa total del torneo alcanzará los USD 221.500.000, reflejando el fuerte crecimiento económico de la competencia.

El reparto mantiene cifras importantes en cada instancia: desde los USD 400.000 en fase 1 hasta los USD 2.300.000 en semifinales, mientras que el subcampeón recibirá USD 7.000.000. También se incrementa el ítem por mérito deportivo en fase de grupos, que sube a USD 340.000 por victoria.

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Por su parte, la Sudamericana también presenta mejoras significativas. El campeón en 2026 cobrará USD 10.000.000, un récord histórico para el certamen, superando ampliamente los 6,5 millones de 2025. El total de premios del torneo ascenderá a USD 84.675.000.

En esta competencia, se destaca el aumento en el mérito deportivo (USD 125.000 por triunfo en fase de grupos) y el salto en el premio para el subcampeón, que alcanzará los USD 2.500.000.

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De esta manera, CONMEBOL refuerza su política de incremento anual en los ingresos para los clubes, posicionando a sus torneos como cada vez más competitivos también en el plano económico.

