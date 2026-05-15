Luis Barrionuevo aseguró que el movimiento obrero atraviesa “un momento crucial” marcado por la ausencia de políticas laborales y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. “No tenemos Ministerio de Trabajo, todo se está judicializando”, sostuvo, en referencia al esquema actual del Gobierno nacional, donde el área laboral quedó reducida a secretaría bajo la órbita de Sandra Pettovello.

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El titular de UTHGRA describió al sindicalismo como “huérfano” frente a la falta de homologación de acuerdos salariales y conflictos laborales. En ese contexto, reclamó “paritarias libres” y cuestionó el límite impuesto por el Ejecutivo a las negociaciones salariales. “Basta del 1%, eso trae hambre”, afirmó. Según Barrionuevo, el ajuste económico impulsado por el Gobierno profundizó “la recesión, la desocupación, el bajo consumo y la falta de plata”.

Las críticas también apuntaron contra la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT). Para Barrionuevo, la central obrera “está ausente” y necesita “mucha más presencia” para defender los derechos de trabajadores y jubilados. “Hay algunos que son mariscales de la derrota dentro de la CGT”, lanzó.

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Al referirse al escenario político del peronismo, el dirigente reclamó la intervención judicial del PJ nacional. “Hoy el PJ debe ser intervenido urgentemente, ya que la presidenta del PJ está presa y no tiene legitimidad”, sostuvo, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner. Además, pidió que la jueza Servini de Cubria convoque a elecciones internas “con padrones libres”.

Barrionuevo también se pronunció sobre el futuro electoral del país y aseguró que Milei “no tiene ninguna chance de reelección porque realmente ha fracasado”. A su entender, la salida política deberá surgir de elecciones primarias abiertas y competitivas dentro de los partidos tradicionales y de nuevas expresiones políticas.

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Consultado sobre posibles candidatos presidenciales del peronismo, evitó respaldar nombres propios, aunque no descartó una eventual postulación de Axel Kicillof. “Si se presenta y gana la elección, puede ser”, respondió.

Barrionuevo reivindicó su continuidad al frente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, tras años de disputas judiciales internas. “Hoy el gremio está 100% unido”, afirmó, luego de señalar que la Justicia ratificó la legitimidad de la conducción sindical a través de elecciones realizadas en todo el país.

Las declaraciones del histórico sindicalista se producen en medio de un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los gremios, con negociaciones salariales trabadas, caída del consumo y crecientes cuestionamientos a la estrategia dialoguista de la CGT frente al ajuste libertario.