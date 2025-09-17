La Cámara de Diputados debatirá este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes claves: el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

La sesión fue convocada por pedido de Unión por la Patria (UxP) y contará con la presencia de legisladores de diversos bloques opositores.

Para habilitar el tratamiento de los vetos, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, exigirá alcanzar los dos tercios de los presentes, ya que ambos proyectos no tienen dictamen de comisión. La Constitución establece esa mayoría calificada para insistir en leyes sancionadas por el Congreso.

El escenario legislativo aparece dividido. La oposición reúne un amplio arco de fuerzas, UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, que le permitiría abrir la sesión con 129 bancas. Sin embargo, la incógnita está puesta en los diputados que responden directamente a gobernadores, muchos de los cuales recibieron en los últimos días giros millonarios en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El oficialismo de La Libertad Avanza, con 37 diputados, apuesta a sumar a buena parte del PRO, a la Liga del Interior y a fuerzas provinciales para intentar retener un tercio de los votos presentes y así blindar los vetos de Milei. Entre las dudas aparecen algunos representantes radicales de Mendoza, Entre Ríos y Chaco, que podrían acompañar al Gobierno.

Fuera del recinto, la presión también será protagonista: médicos, trabajadores del Garrahan, familiares de pacientes, docentes, alumnos y no docentes universitarios se movilizarán a la Plaza del Congreso. El reclamo central será el rechazo a los vetos presidenciales y la defensa del financiamiento de la salud y la educación pública.

Fuente: TN