Trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica se reunieron en un congreso este jueves para debatir sobre el contexto que atraviesa el sector actualmente en donde además, contaron con la presencia del gobernador Axel Kicillof.

El evento es de característica anual y concentra a todos los trabajadores agrupados en la UOM. En él, se plantean problemáticas, cuestiones sindicales, paritarias y cuáles son los cambios que se deben implementar para mejorar la situación.

En ese sentido, José Luis Rocha, secretario general de la UOM seccional Mar del Plata explicó cómo se encuentra la situación actual para los trabajadores locales del sector: “Hacemos un balance positivo de la primera jornada. Se hizo el debate por las paritarias, se informó la situación institucional de la organización. La situación de los balances de obras sociales, sindicales, se analizó el contexto político y todo eso resultó muy bien. Ayer miércoles hubo un panel donde se explicó sobre los técnicos que están trabajando para cambiar algunas cuestiones del convenio colectivo de trabajo, aggiornarlos a las nuevas tecnologías. Y acomodar algo que es necesario, en la reforma laboral, empezar a revisar qué es lo que tenemos que cambiar de los convenios”, expresó.

"Además hubo un panel muy importante que tiene que ver con unos gremialistas uruguayos, chilenos, españoles y brasileros, que eran metalúrgicos y que expusieron las realidades de cada gremio y de cada confederación de trabajo con cada particular y realidad de los diferentes países. En ello concluimos que sus problemas, son los mismos que los que tenemos nosotros", indicó.

"El último expositor que tuvimos fue un brasilero y uno lo escuchaba y parecía que estaba viviendo en Argentina. Todo lo que relató sobre lo que pasaron los gremios y la Confederación en la época de Bolsonaro, era como estar escuchando lo que pasa acá. Por eso entendemos que eso demuestra una metodología que se está usando en toda Sudamérica donde hay un gobierno de derecha. El enemigo siempre es el mismo, es el Movimiento Obrero", mencionó.

"Él indicó que lo superaron con resistencia pero que fue muy duro el proceso y las medidas que tomó Bolsonaro porque las usó para tener de enemigo al trabajador organizado. Intentan destruir a los gremios", siguió el referente.

Con respecto a la cuestión paritaria y a los acuerdos con el empresariado, Rocha afirmó: "Nosotros en particular terminamos la de una de las ramas, la metalúrgica con un 42%. Costó muchísimo. Se tuvo que reacomodar con algunos montos no remunerativos pero por suerte nos dieron la noticia de que está homologada y ahora nos queda una pelea más difícil que es la de siderúrgica que desde noviembre no puede, porque más allá de la rama 17 que tuvo complicada la negociación, acordamos en diciembre y enero".

"Es sabido que la pelea es contra el empresario más grande de Argentina que es Paolo Rocca, que tiene además en el frente de la Secretaría de Trabajo a dos de sus trabajadores. Con lo cual discutimos con él las paritarias y no podemos cerrarlas porque los mismos actores en ambos lados. Por eso se nos hace muy difícil", concluyó el referente de la UOM.