En el marco del Congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, que se desarrolló en el Hotel 13 de Julio de Mar del Plata, el secretario general Abel Furlán trazó un diagnóstico crítico sobre la situación del sector, marcado por la caída del empleo, el deterioro salarial y el cierre de empresas. En ese contexto, aseguró que se debería debatir “un plan de desarrollo industrial para generar trabajo digno y salario justo”.

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En diálogo con la prensa, Furlán advirtió que el proceso de desindustrialización “está golpeando muy fuertemente a nuestra actividad, haciendo perder empleabilidad”, y precisó que “ya hemos perdido, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, casi 28.000 puestos de trabajo”. Atribuyó esta situación, en gran medida, a la apertura económica, donde “cada vez llegan más productos terminados que destrozan el aparato productivo”.

El gremialista remarcó que la discusión salarial ocupa un lugar central en la agenda gremial y sostuvo que las paritarias atraviesan un momento complejo, con “un gobierno que tiene muy en claro el ancla sobre los salarios para intentar bajar la inflación”, aunque -afirmó- “eso tampoco está ocurriendo”. En esa línea, señaló que “la inflación sigue por encima de las pautas oficiales y la pérdida del poder adquisitivo se profundiza”, lo que vuelve “insostenible” la situación de los trabajadores. Además, consideró que “los empresarios están abusando de esta coyuntura que les permite no recomponer salarios”.

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Al describir el impacto en la vida cotidiana, indicó que “para cubrir necesidades básicas, un trabajador tendría que ganar alrededor de 2.200.000 pesos”, y advirtió que “el peso de los servicios, la energía y el transporte agrava todo”. También cuestionó las mediciones oficiales al afirmar que “en la góndola pasan cosas que no se reflejan correctamente en la medición de la inflación” y concluyó: “Cada vez estamos peor”.

De cara al futuro, el dirigente planteó la necesidad de discutir un modelo de desarrollo industrial que genere empleo de calidad y salarios dignos. En ese sentido, sostuvo que “por suerte en la Argentina los trabajadores seguimos siendo mayoría” y que, si logran organizarse, “hay un camino”. Además, remarcó que el país “tiene recursos naturales estratégicos” y que debería debatir “un plan de desarrollo industrial para generar trabajo digno y salario justo”. En esa línea, advirtió que “sin consumo no hay producción” y que es necesario “reconstruir ese círculo virtuoso y generar una esperanza concreta para devolverle dignidad a nuestro pueblo”.

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En cuanto a la estrategia gremial, Furlán indicó que la UOM ya definió una línea de acción orientada a defender el salario y la producción nacional. Recordó que “en 1892 Carlos Pellegrini dijo que ‘sin industria no hay nación’” y afirmó que esa definición “tiene plena vigencia”. Asimismo, aseguró que “no podemos mirar para otro lado mientras cierran fábricas y miles de compañeros quedan sin trabajo”.

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En ese contexto, adelantó que podrían impulsarse medidas de fuerza si no hay respuestas en la mesa paritaria: “La UOM ya decidió iniciar planes de lucha si los empresarios no atienden la demanda”. También destacó la articulación con otros gremios al señalar que “participamos en la creación del Frente de Unidad de Sindicatos Unidos” y que “el 1 de mayo nos vamos a reunir con 1600 delegados para discutir un programa de cara a la sociedad”.

Finalmente, remarcó que el paro sigue siendo una herramienta central del movimiento obrero y rechazó la idea de que esté en desuso: “Algunos quieren instalar que está en desuso, pero nosotros creemos todo lo contrario”. En ese sentido, sostuvo que “el plan de lucha debe tener como medida principal el paro”, y que la estrategia se definirá “según lo que ocurra en la mesa paritaria”.