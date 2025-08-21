El encuentro reunirá a especialistas, docentes y directivos de todo el país con el objetivo de analizar los desafíos actuales del sistema educativo, especialmente a partir de la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas y en la vida cotidiana.

Ads

Martín Zurita, referente de AIEPA, explicó en diálogo con El Marplatense que la clave del congreso será reflexionar sobre “la dicotomía entre la tecnología, que este año se impuso con mucha fuerza en la sociedad y en las escuelas, y el humanismo, el desarrollo del pensamiento crítico, ético y creativo, que debe complementarla”.

Puede interesarte

El cronograma incluye conferencias de referentes nacionales como Laura Lewin, quien abrirá el jueves con la charla “Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar”; Paola Delbosco, con la ponencia “Lo útil de lo inútil: el lugar de las humanidades en el mundo de la IA”; y Alejandro Shujman, que abordará “Educación, crianza y contexto”.

Ads

El sábado, el eje estará en los cambios urgentes que requiere el sistema educativo. Patricio O’Gorman disertará sobre “La amenaza más grande no es la IA, es seguir educando como en 1850”, mientras que Claudia Romero, junto a directivos, cerrará con una exposición sobre “Nuevos liderazgos educativos para mejores escuelas”.

“Creemos que será un espacio de mucho debate y útil para pensar entre todos el futuro de la educación argentina”, concluyó Zurita, destacando la importancia de sumar voces desde la experiencia docente y la mirada pedagógica frente al impacto de la tecnología en las nuevas generaciones.

Ads