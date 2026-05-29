La actividad será en el Hotel 13 de Julio y el acto de cierre está previsto para las 15:00. Allí, el gobernador estará acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; y la jefa de Asesores del Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros dirigentes del oficialismo bonaerense.

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El Congreso Bonaerense del Trabajo fue presentado por la Provincia como un espacio de debate con “mirada federal” para discutir políticas vinculadas al empleo, la producción y el desarrollo industrial, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica y las tensiones entre la administración bonaerense y el gobierno nacional de Javier Milei.

Durante las jornadas se llevaron adelante 26 paneles y mesas temáticas vinculadas al trabajo, la soberanía productiva, la industria nacional, la capacitación laboral y el agregado de valor en la producción. Según indicaron desde la organización, las conclusiones serán plasmadas en un documento final pensado como herramienta de alcance federal para distintos sectores vinculados al mundo laboral y productivo.

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Entre los sectores participantes figuran representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Adimra, FEBA, cooperativas, centrales obreras, organizaciones sociales y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En paralelo, también se realizará la primera sesión del Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito que reunirá a representantes de los 135 municipios bonaerenses, cámaras empresarias y centrales sindicales para avanzar en propuestas vinculadas al empleo y la producción.

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