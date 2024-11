Comenzó en Mar del Plata el 5° Congreso Argentino de Enfermería en Cuidados Críticos en Neonatología, Pediatría y Adultos, que se realizará el 7, 8 y 9 de noviembre en el Hotel 13 de Julio.

Más de mil profesionales del área de enfermería y otras especialidades, participarán de conferencias, sesiones interactivas, simposios, talleres y presentación de trabajos científicos.

Al respecto, Marcelo Morales, Presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería en Cuidados Críticos e Intensivos, comentó que “este congreso organizado por la Sociedad Argentina de Enfermedades Críticas e Intensivas ha convocado a todos los enfermeros de cuidados críticos”.

Para contextualizar, explicó que “nos referimos a emergencias, cardiología, cirugía cardiovascular, emergencia prehospitalaria, nefrología, todas las áreas de las distintas especialidades de la salud. Nosotros tenemos la particularidad de que cuando hablamos de terapia intensiva son tres especialidades diferentes; la pediátrica, neonatal y de adultos. Pueden tener cosas en común, pero no es lo mismo atender a un recién nacido que un adulto”.

Puede interesarte

Respecto a la situación de la enfermería en el país, contó que “es muy particular, nosotros creíamos que con la pandemia no sólo la población, sino también las autoridades del poder político, habían entendido que la enfermería es el eje principal de las instituciones de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, enfermería realiza el 80% de los procedimientos dentro de las instituciones hospitalarias y era una profesión con poco estatus social que se revirtió con la pandemia, ya que la población pudo en carne propia vivenciar lo que significa la necesidad de contar con un enfermero especializado”.

“Desde nuestra sociedad hemos salido a trabajar con el Ministerio de Salud de la Nación, con 37 expertos hicimos dos revistas de salas virtuales a 500 hospitales vulnerables de la Argentina, de norte a sur, todos los días y con una aplicación que se llamaba Código Rojo donde había expertos las 24 horas del día de guardia para responder a las necesidades y consultas de los enfermeros”, continuó.

No obstante, “el poder político todavía no entiende que el profesional de enfermería, con cinco años de estudios universitarios, necesita mejores condiciones laborales y salariales porque uno de los principales problemas es el multiempleo. El 80% son mujeres que además son esposas, madres, que tienen que atender su casa”.

Asimismo, señaló que “tenemos otra situación que nos viene preocupando hace muchos años en el país que son los enfermeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no los considera profesionales y los ha excluido de la carrera perjudicándolos no sólo económicamente, sino también en su crecimiento profesional dentro de las instituciones hospitalarias”.

“Están incluidos como personal técnico y administrativo, que nada tiene que ver. Es una gran lucha, ahora hay un proyecto de ley en la legislatura de CABA y esperamos que el resultado sea el adecuado porque en todo el país siempre hemos tomado como modelo a la ciudad. Ahora el resto del país está siendo modelo para Buenos Aires y esperamos que las autoridades verdaderamente puedan jerarquizar la profesión”, sentenció.

Puede interesarte

Por otro lado, se refirió a la cantidad de trabajadores: “Hay 0,5 enfermeros por cada médico cuando debería haber cuatro. Está desproporcionada la pirámide a pesar de que tenemos muchas escuelas universitarias y terciarias que están acreditadas por la CONEA -se audita todo su proceso de formación- pero no logramos equiparar la diferencia”.

Igualmente “esto es un problema de salud pública a nivel mundial porque siempre hemos hablado de la falta de enfermeros y hoy se suman los médicos. Entonces la especialidad de terapia intensiva es donde los profesionales deben formarse por mucho tiempo, para un médico son siete años de residencia y siete de especialización en terapia, 14 en total para poder ejercer”, aclaró.

Por lo que “hemos sugerido al Ministerio que los programas sean adecuados y acorde, que se puedan crear residencias articuladas donde se baje la cantidad de años y sean cinco en total. Eso lo va a hacer mucho más atractivo, ya que tenemos instituciones en el interior del país donde no tenemos médicos especialistas”, aclaró.

En la actualidad, “hay cargos para residentes médicos de terapia intensiva sin postulantes, pero por suerte hay en enfermería y casi siempre están todas las plazas ocupadas”.

Este panorama, “nos va a llevar al futuro que es la creación de enfermeras de práctica avanzada que además de ser especialistas tienen una formación especial en un área con competencias médicas; pueden prescribir, hacer diagnósticos y otras cosas”, indicó.

Para ello, “nosotros a través de la Comisión Nacional Asesora Permanente al Ministerio de Salud hemos elaborado un documento base proponiendo siete especialidades para formar enfermeras de prácticas avanzadas”.

Sin embargo, “ahora los ministerios se tienen que sentar junto con las universidades a diseñar los planes de estudios específicos para las enfermeras y las competencias. Al paso que vamos tendremos más instituciones con menos médicos especialistas y más enfermeros”.

De modo que "hay que darle un marco legal, porque si nosotros decimos que en la terapia intensiva de un hospital donde no tengo un médico especialista, entra un paciente y hay que hacer una intubación endotraqueal y el profesional no lo sabe hacer, pero la enfermera sí, ¿Qué hacemos? dejamos morir al paciente o lo intuba la enfermera que según lo escrito no es su competencia".

"Entonces hay que poner blanco sobre negro, cubrir esos grises y diseñar cuáles son las competencias exclusivas de un enfermero especialista que va sin lugar a dudas a mejorar la salud pública y atención con mayor seguridad en la prestación de los servicios", concluyó.