La agenda cultural del fin de semana suma una propuesta diferente en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

La experiencia es impulsada por la productora Cultura ADP y la Revista Apolo con el objetivo de ofrecer un encuentro donde distintas disciplinas dialoguen entre sí y el público pueda interactuar con los artistas en tiempo real. Durante las cuatro horas del evento, artistas visuales trabajarán en vivo, permitiendo que los asistentes observen y participen del proceso creativo.

En el plano musical, la propuesta contará con la presencia de Rubén Navarro en saxofón, el cantautor Ian Punter y su Trova Marplatense, quienes aportarán una atmósfera sonora que acompañará toda la jornada.

La programación incluirá también una performance de Arte en Movimiento y la presentación de la Academia Marea Dance, sumando expresión corporal al recorrido artístico.

Además, habrá espacio para el diseño y emprendedores locales, que ofrecerán productos para descubrir y disfrutar en el entorno de los jardines de Villa Victoria.

El valor de la entrada es de 12.000 pesos. Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan reservar con anticipación al 223-4971334.

“Confluencias” se presenta como un plan distinto para compartir arte, música y encuentro en un espacio cargado de historia, con una mirada contemporánea y participativa.