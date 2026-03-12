El presidente de la Obra Asistencial Mutual, César Elbaum, reconoció que la entidad atraviesa un proceso de reorganización debido a conflictos con algunos prestadores, aunque remarcó que se están tomando medidas para sostener la atención de los asociados.

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En diálogo con El Marplatense, Elbaum explicó que actualmente están “trabajando en ordenar algunos conflictos que se han generado con determinados prestadores”, situación que generó comentarios entre los afiliados. Sin embargo, aseguró que las prestaciones se están resolviendo “lo más rápidamente posible”.

En ese marco, señaló que la obra social también analiza ampliar su red de servicios, incorporando herramientas como la telemedicina y sumando nuevos prestadores a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la cobertura.

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El titular de la entidad explicó que se trata de un momento de reorganización interna, en el que buscan minimizar el impacto en los afiliados. “Estamos intentando que el asociado sufra lo menos posible cualquier situación que pueda estar presentándose”, afirmó.

Por último, adelantó que en los próximos días varios de los prestadores con los que existen dificultades podrían normalizar su funcionamiento, mientras que continuarán las gestiones con aquellos casos que todavía no se hayan resuelto. “Esperamos que lo antes posible cualquier situación se subsane y podamos continuar con el proceso habitual de atención”, concluyó.

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