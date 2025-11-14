Personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Victoriano Montes al 3100, en el barrio Bernardino Rivadavia, donde secuestraron varias armas de fuego y más de 200 municiones. La medida se originó tras la denuncia de un hombre de 74 años, quien aseguró haber sido amenazado por su vecina en el marco de un conflicto por la construcción de una medianera.

Según la denuncia presentada el pasado 8 de noviembre, la mujer de 75 años habría intimidado al denunciante utilizando un arma de fuego. A partir de esa declaración, y mediante tareas investigativas y relevamientos vecinales, el Gabinete Técnico Operativo confirmó la existencia de armamento dentro de la vivienda señalada.

Con la orden judicial correspondiente, los efectivos irrumpieron en el domicilio y secuestraron una pistola Bersa calibre 40, una pistola Bersa calibre 9 mm, una pistola GMV calibre 22, un revólver Pucará calibre 38 Special y un total de 223 municiones de distintos calibres. Todas las armas se encontraban cargadas y listas para su uso.

Desde la Unidad Fiscal de Instrucción CTC, a cargo del Dr. Paulo Cubas, se dispuso que la mujer fuera notificada por los delitos de amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad. El material secuestrado será remitido a Policía Científica para las pericias correspondientes.

