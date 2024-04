Tras el paro de 48 horas que se llevó a cabo el pasado viernes y sábado por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el conflicto con el Ejecutivo continúa latente y en ese sentido, realizaron una nueva manifestación en las puertas del palacio Municipal.

La medida de fuerza había sido dictada tras un desacuerdo en las paritarias, en donde exigieron una recomposición del 35%, sin embargo el Ejecutivo solo accedió a un 10%, además del depósito tardío de los haberes.

Ante esto, Montenegro exclamó no estar a favor del paro y adhirió: “No puede ser que, en el comienzo de una renegociación salarial que va a tener impacto en un mes, después de seis días de vacaciones y feriados, haya un paro de dos días”.

Asimismo, anunció que enviará un proyecto de ordenanza para darle esencialidad a los trabajadores municipales, evitando así que paren. “Tienen un privilegio sobre el 90% del resto de los trabajadores, lo que les genera una obligación: concurrir a su trabajo”, expresó.

Sin embargo, desde el STM presentaron presentaron una nota en el Ministerio de Trabajo de la Provincia para intervenir “ante las medidas persecutorias”.

En ese sentido, el secretario general del Sindicato, Daniel Zacarías dialogó con El Marplatense y dijo: "Nos convocamos desde la Comisión y Directiva y cuerpo de delegados al palacio municipal por tres temas puntuales: el Intendente hizo público que la paritaria está abierta y que está dispuesto al diálogo entonces lo primero que venimos a decirle es que queremos dialogar. En segundo lugar discutir lo que es la Convección Colectiva de Trabajo y los derechos que pretende vulnerar que es ilegal. Y en tercer lugar, visibilizar ante la comunidad y al propio Montenegro todos los problemas que hay en las dependencias municipales que no permiten llevar adelante los servicios. La gente está trabajando sin ropería ni elementos de seguridad, falta de insumos, unidades móviles fuera de servicio, otras sin vtv".

"No se está pudiendo cubrir lo que es salud porque no están dadas las condiciones en las salas, lo mismo en Desarrollo. No llegan las economías a los Entes de servicio, no se está pudiendo cumplir con las tareas", sumó.

Y agregó que "en esto de que el Intendente quiso mostrar a la comunidad y ponerlos en contra nuestro, no queremos que haya un nuevo embate por la falta de servicios que no se están dando, por problemas de la propia gestión o falta del Ejecutivo".

Por otro lado, en cuanto a la cuestión salarial, el referente aclaró: "Siempre estamos en posición de acuerdo pero lo que pasa es que acá hay una imposición de parte del Departamento Ejecutivo. la Ley 14656 que la que enmarca al empleo público, habla de paritarias y en ese, hubo 20 días de reuniones donde el Departamento se plantó en un 10%, cuando todos sabemos que la inflación está en el 56% acumulado anual. Sabemos que la TSU del Municipio fue aumentado más de un 140% en lo que va del año. Sabemos que entra mayor coparticipación por el impuesto inmobiliario que acrecentó la gobernación. Seguridad e higiene también se actualiza por costo de vida. Lo único que no es así son los salarios".

“Toda esta quita de derechos tiene que ver mucho con lo mediático. No puede una Ordenanza está por encima de la Ley. Cuando hacemos una huelga, cuando el Ejecutivo se cierra a una cuestión paritaria, nosotros ponemos en todas las dependencias guardias mínimas”, concluyó Zacarías.