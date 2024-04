Luego de la manifestación por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el sector se reunió con el Ejecutivo local, sin la presencia del intendente Guillermo Montenegro.

Además, ante la nota presentada y el pedido de intervención tras “hechos persecutorios a los trabajadores”, el Sindicato recibió la respuesta del Ministerio de Trabajo en donde se convocó a una audiencia para el viernes a las 8.30.

Sobre esto, en diálogo con El Marplatense, el secretario general del Sindicato, Daniel Zacarías afirmó: “A pesar de lo que significan la cantidad de servicios que brindamos los trabajadores municipales, se han privilegiado otras cosas como el festival de cine. Eso será importante para algún marco, pero lo nuestro se trata de todos los servicios que se brindan a la ciudad. Nos hubiera gustado que viniese el Intendente Municipal pero nos reunimos con sus secretarios y dejamos el planteo que hicimos afuera, primero el paritario, ya que dice que la paritaria está abierta, que se nos convoque. El segundo es la intención de vulnerar derechos inconstitucionalmente, no cumpliendo con leyes que hoy están en vigencia, buscando hacerlo a través de una ordenanza que está por debajo de la ley, atacando de derechos adquiridos”.

“Reclamamos una serie de cosas que entendemos tienen más que ver con mediatizar el tema en contra del empleado municipal, la falta de gestión y ante la ciudadanía tener que decir que está en un conflicto, más vale cambiamos la carga y decimos que es por culpa de los municipales”, siguió.

Con respecto al paro, “lo hicimos en un marco paritario, constitucional pero una respuesta exagerada al Departamento Ejecutivo, ilegal en muchos de esos aspectos y no reconociendo los principios mismos constitucionales. Todo para buscar que la ciudadanía esté en contra de los trabajadores, pasar la carga se dice, y no identificando la gestión”.

“Pero la ciudadanía sabe lo que pasa y falta en un barrio, sabe si está engransado o lleno de pozos, si se inunda, cómo están las luces, cómo está la sala cuando le toca ir, cómo está la escuela. Ahora llega el invierno y seguramente arrancaremos sin calefacción, porque sabemos que no funciona el sistema y que no se trabajó en ello. Estos son distintos aspectos que el ciudadano marplatense ya conoce porque lo vivió también en otros gobiernos que se equivocaron y que se enfrentaron a los trabajadores”, continuó.

Y agregó: “Nosotros estamos no solo para trabajar, no cogobernamos, y hemos colaborado mucho en el último tiempo ante la falta de insumos, de elementos de seguridad, de roperías, de la posibilidad de enfrentarnos al vecino, encontrarnos con el vecino y no poder brindarle su respuesta. Los camiones están rotos, hay de todo”.

“No se actualizan salarios y tampoco se nos dan la posibilidad de trabajar por la falta de insumos, materiales y equipos. Si el Intendente tiene complicaciones para funcionar, nosotros vamos a trabajar y vamos a colaborar, vamos a hacer lo que hicimos siempre, pero entendemos que las cosas tienen que estar en un orden, las paritarias hay que trabajarlas y ese es un conflicto que siempre existe”, indicó Zacarías.

“Hacer una huelga no significa extorsionar, no significa ponerlo en contra de la ciudadanía, nada de eso. De hecho la Municipalidad está prácticamente parada en muchos aspectos y no es por el paro que hicimos nosotros, es por la falta de acción y la falta de una política que permita hacer. Sabemos que estamos en un momento de crisis, nosotros estamos dispuestos a poner nuestra parte y esperemos que el Intendente también”, sentenció el referente.