En el marco del reclamo que se encuentran haciendo los trabajadores judiciales, este jueves realizaron un apagón informático para pedir la recomposición salarial del sector y mejoras edilicias.

Asimismo, afirmaron que “comenzaron el reclamo en diciembre, pidiendo que se aumenten las partidas presupuestarias, no solo para los salarios sino para la infraestructura y mantenimiento de los edificios, pero hasta la fecha, no se logró” y sentenciaron: "Si esto fuera privado, cualquiera de las oficinas públicas ya estaría clausurada",.

En ese sentido, Gabriel Raba, integrante de la Regional 4 de la UEJN dialogó con El Marplatense y explicó: "Nuestro reclamo puntual y urgente es la falta de acuerdo salarial que se encausa en una recomposición para no seguir perdiendo con la inflación. En lo que va del año llevamos perdido un 25% de nuestro poder adquisitivo. El ofrecimiento que nos hacen es irrisorio e humillante y frente a esa postura de parte del Ejecutivo, la cual también ataca la independencia del Poder Judicial, nuestro sindicato respondió con estas medidas de lucha"

"La semana pasada implementamos la mesa de la dignidad, la mesa de entrada en la vereda de cada juzgado. En Córdoba se realiza una carpa permanente, que esta asentada frente a la Suprema Corte. Además, durante la jornada, llevamos adelante un apagón informático para que se pueda ver estadísticamente qué ocurre cuando la Justicia se detiene. Los únicos perjudicados son la comunidad, todos", indicó.

"Tenemos un sistema informático que funciona a nivel nacional. Hoy, la digitalización alcanzó al Poder Judicial y todo lo que hace tiempo era presentación en papel, ya no existe. El apagón tiene que ver con cerrar las puertas una hora durante nuestra jornada laboral, para que se tome conciencia de cómo impacta en el servicio de justicia que brindamos", dijo.

"Las medidas de fuerza las vamos a seguir redoblando, manteniendo y las estamos variando porque sabemos que tenemos por delante una pelea que será bastante larga. Pero es una que no estamos dispuestos a abandonar. Queremos hacerle entender a la gente que el servicio que prestamos es esencial, no somos ni vagos ni ñoquis. Trabajamos todos los días, en enero y en la feria de invierno, contra esa leyenda popular de que tenemos un montón de vacaciones. Que nos humillen en nuestro reclamo salarial es una batalla que no vamos a abandonar", concluyó el referente.