La Municipalidad de General Pueyrredon presentó ante la Justicia un pedido de medida cautelar para que se frene la firma de un convenio entre el Ministerio de Producción bonaerense, la Administración de Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia. El planteo busca evitar que se avance en proyectos urbanísticos sobre el complejo mientras continúa el litigio con la Provincia por la titularidad y administración del predio.

El escrito fue ingresado en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata por el abogado Mauro Martinelli, en representación del Municipio, con el patrocinio letrado de la Dra. Matilde Casado. Allí se denunció como “hecho nuevo” la existencia de un expediente administrativo que impulsa un concurso de ideas y proyectos para el complejo balneario.

Según el Municipio, la continuidad de esas actuaciones afecta directamente el juicio en curso, ya que compromete la explotación futura del predio y podría generar actos de disposición que alteren el statu quo antes de que se dicte sentencia. En ese sentido, se advierte que la Provincia y la Administración de Punta Mogotes estarían asumiendo compromisos con terceros sin tener legitimación para hacerlo.

“Si ellos logran imponer este plan, podrían condicionar las concesiones del año que viene y dejar sin efecto lo que ya resolvió la Justicia. Nosotros queremos poner en valor el complejo con los vecinos adentro, pero la Provincia se olvidó del barrio”, advirtió Martinelli días atrás en diálogo con El Marplatense.

La presentación judicial sostiene que cualquier avance sobre el complejo podría frustrar el resultado del proceso, dado que el Municipio busca recuperar la administración del predio en línea con lo previsto en la Ley 10.233, que habilita a la comuna a denunciar el convenio constitutivo una vez cumplidas las obligaciones pendientes.

“El Municipio ya consignó judicialmente el dinero correspondiente a la deuda del complejo con la Provincia, pero no lo aceptaron y buscaron que el expediente no avance", había asegurado el funcionario.

Por ello, se solicitó a la Justicia dictar una cautelar de no innovar, que impida la celebración de convenios y la ejecución de acciones que modifiquen la situación jurídica o material del complejo hasta que exista una resolución firme. Además, la comuna pidió habilitar días y horas inhábiles para garantizar la notificación inmediata de la medida, y planteó la posibilidad de acudir a la Corte Suprema si el requerimiento es rechazado.

