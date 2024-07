Reanudadas las clases en algunas de las facultades a nivel nacional y pendientes en muchas otras, todavía persiste la preocupación por el conflicto paritario y de recomposición salarial que podría hacer que se retomen las medidas de fuerza.

Sobre esto, Alfredo Lazzeretti rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialogó con El Marplatense y explicó cómo se encuentra la situación actualmente. “Este es un conflicto que data desde el inicio de la nueva gestión. El Consejo Universitario Nacional ya en febrero manifestó que había cuatro o cinco grandes temas que había que resolver. Uno era la cuestión de los gastos para el funcionamiento, la cual tuvo una actualización que se está ajustando y pagando”.

"Pero otro fue el salarial, lo cual no tuvo resolución porque las paritarias no están funcionando y lo único que hay son aumentos que otorga el Gobierno unilateralmente pero muy lejos de posibilitar el poder adquisitivo de los salarios que en lo que va del 2024 perdieron entre un 40 y 45% tanto docentes universitarios como no docentes de la Universidad".

"Esto generó diversas medidas de fuerza en el primer cuatrimestre y estamos frente al inicio del segundo que en nuestra adversidad tiene fechas diversas porque eso lo fija el calendario académico de cada facultad pero todas van a empezar entre el 12 y el 19 de agosto. Allí hay planteada una medida de fuerza por parte del gremio local desde el lunes 12 y hasta el viernes 16", dijo.

Y agregó: "También sabemos que en este momento hay reuniones paritarias tratando de encontrar un punto de equilibro, donde se pueda fijar un calendario de recomposición salarial por lo menos de acá a fin de año. Así que esperamos que tenga una solución a la brevedad, lo cual sería lo más racional porque resolvimos la cuestión de los otros gastos, tendremos la calefacción y la luz prendida pero no docentes que den clases ni no docentes que garanticen el servicio en la Universidad"

"Confiamos en que las autoridades aporten la mayor racionalidad posible. Yo creo que desde el lado sindical eso está presente porque hay buena predisposición pero evidentemente tiene que haber alguna oferta, un horizonte como para descomprimir esta situación. Hasta el momento no lo hubo así que yo me imagino que las medidas de fuerza que ambos gremios indicaron, tanto docentes como no docentes, seguirán su curso", concluyó